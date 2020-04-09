البخيتي: اليمن متمسك بوقف كامل للعدوان السعودي ورفع الحصار

صنعاء-سانا

أكد عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن بلاده متمسكة بوقف كامل للعدوان السعودي على اليمن ورفع الحصار بشكل نهائي.

وأوضح البخيتي في حديث لقناة الميادين الليلة أن استمرار الحصار على اليمن يعني استمرار العدوان مبيناً أن مبادرة النظام السعودي لوقف إطلاق النار هي مجرد مناورة سياسية وإذا لم تتضمن رفع الحصار بشكل كامل فهذا يعني أن العدوان مستمر.

وأكد البخيتي أن العدوان السعودي فشل في تحقيق أي من أهدافه في اليمن وباتت موازين القوى على الأرض تتغير لصالح الشعب والجيش اليمني لافتا إلى أن النظام السعودي أعلن أكثر من مرة وقف العمليات العسكرية لكنها لم تتوقف على أرض الواقع وهذه المبادرة قد تكون تكتيكا مكشوفا لإعادة التموضع بعد الخسائر التي منيت بها قوات العدوان ومرتزقته.

وأشار البخيتي إلى أن الحصار السعودي على اليمن أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض والمجاعة وأن قضية فيروس كورونا المستجد تشكل فرصة للنظام السعودي لوقف العدوان والخروج بحفظ ماء الوجه.