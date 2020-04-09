بايدن يدعو أنصار ساندرز للانضمام إليه لهزيمة ترامب

واشنطن-سانا

دعا نائب الرئيس الأمريكي الاسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة عن الحزب الديمقراطي جو بايدن أنصار منافسه الديمقراطي السيناتور بيرني ساندرز إلى الانضمام إليه لضمان هزيمة الرئيس دونالد ترامب في الثالث من تشرين الثاني القادم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بايدن قوله في تغريدة: “أدرك أنه علي كسب أصواتكم .. وأعرف أن ذلك قد يستغرق وقتاً.. آمل أن تنضموا إلينا.. نحن بحاجة إليكم”.

ورغم أن ساندرز أقر في وقت سابق اليوم بأن بايدن سيكون المرشح المختار من جانب الديمقراطيين لمواجهة ترامب في الانتخابات الرئاسية لكنه أعلن أنه سيخوض الانتخابات التمهيدية المتبقية بهدف جمع أكبر عدد من المندوبين ما سيسمح له “بممارسة تأثير كبير على برنامج الحزب” أثناء مؤتمر الحزب الديمقراطي في آب القادم.

وقال في خطاب نقل عبر الانترنت ألقاه من منزله في بورلينغتون في ولاية فيرمونت.. “سوياً موحدين سنمضي قدماً لنهزم ترامب الرئيس الأخطر في التاريخ الأميركي الحديث”.

وكان ساندرز وهو السيناتور المستقل المنتخب عن ولاية فيرمونت خسر في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية مقابل هيلاري كلينتون عام 2016.