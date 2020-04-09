بكين تؤكد أن تصريحات ترامب تجاه منظمة الصحة العالمية خطيرة

بكين-سانا

انتقدت وزارة الخارجية الصينية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد منظمة الصحة مؤكدة أنها ستؤثر بشكل خطير على عمل المنظمة ولا تصب في صالح التعاون الدولي في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال تشاو لي جيان المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي اليوم أن تهديد الرئيس ترامب بتعليق دفع المساهمة الأمريكية في منظمة الصحة العالمية سيؤثر بشكل خطير على عمل المنظمة ولا يصب في صالح التعاون الدولي بمواجهة الوباء المستجد مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية بقيادة مديرها العام تيدروس أدهانوم غبريسوس أسهمت بدور مهم في تنسيق جهود الدول وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة فيروس كورونا وحظيت بإشادة كبيرة من المجتمع الدولي.

وأشار تشاو إلى أن البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الأخير لقادة مجموعة العشرين يؤكد الدعم الكامل لمنظمة الصحة العالمية ويتعهد بتعزيز مسؤوليتها في تنسيق الجهود الدولية الرامية لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية أن بكين ستواصل كما كانت في الماضي دعم عمل المنظمة الأممية ودورها القيادي في التعاون الدولي لمواجهة وباء كورونا لافتا إلى أن بلاده ترغب في تعزيز التعاون الدولي حول الحد من انتشار الفيروس مع مراعاة مفهوم المصير المشترك للبشرية بغية ضمان الأمن الصحي لدول العالم.

وشدد تشاو على أن الصين تتمسك بمبدأ الشفافية والمصداقية والمسؤولية في تقاسم التجارب الإيجابية والمستجدات المعنية في مكافحة الفيروس مع دول العالم.

وكان الرئيس الأمريكى وجه في وقت سابق سيلا من الاتهامات لمنظمة الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد مهددا بتجميد التمويل الأمريكي لها في محاولة منه للتهرب من المسؤولية عن التقصير والفشل فى مواجهة انتشار وباء كورونا في الولايات المتحدة.