الجيش اليمني يستهدف بصاروخ تجمعات لقوى العدوان السعودي

صنعاء-سانا

استهدف الجيش اليمني اليوم بصاروخ بالستي تجمعات لأفراد وآليات مرتزقة العدوان السعودي في معسكر الشاجري في محافظة أبين ردا على التصعيد الأخير للعدوان.

وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه “تم استهداف قوات العدو في معسكر الشاجري بأبين أثناء تحضيرها لمحاولة تسلل باتجاه محافظة البيضاء” مشيراً إلى مقتل وإصابة العشرات من قوى العدوان السعودي ومرتزقته نتيجة الإصابة الدقيقة لمعسكرهم بصاروخ قاصم الباليستي.

وأضاف سريع أن عمليات القوات المسلحة اليمنية ستطال كل قوى العدوان ومرتزقتهم أينما كانوا.

وكان عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي قتلوا وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم خلال تصدى الجيش واللجان الشعبية اليمنية لهجوم لهم فى محافظة البيضاء وسط البلاد.