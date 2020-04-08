معرض فني تشكيلي إلكتروني لشباب وشابات من الحسكة

الحسكة-سانا

بهدف استمرار حركة الإبداع عند الشباب وتنمية مواهبهم افتتح على صفحات التواصل الاجتماعي اليوم معرض فني لخمسة عشر شابا وشابة من الحسكة.

المعرض الذي نظمه فرع الحسكة لاتحاد الشبيبة بعنوان “قوس قزح” قدم خلاله المشاركون عددا من اللوحات الفنية ذات المواضيع المنوعة بهدف الاستمرار بتنفيذ النشاطات والبرامج الشبابية في ظل الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا والتزام المواطنين في منازلهم ومنع التجمعات واللقاءات الثقافية والفنية.

كما يساعد المعرض الالكتروني في ربط إبداعات الشباب المشارك بشريحة جمهور أوسع من صالات العرض التي كانت تقام فيها المعارض سابقاً.

أمين فرع الشبيبة عمر خليل وفي تصريح لمراسل سانا أوضح أن فكرة إقامة المعرض الكترونيا تستند إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ النشاطات الفنية وتطوير مواهب الشباب في ظل الالتزام بالقرارات والإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا مبينا أن الأعمال المشاركة في المعرض رسمها الشباب الموهوب في منازلهم ومن ثم تم تصويرها وتحميلها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بفرع الشبيبة والروابط التابعة وفرع حزب البعث العربي الاشتراكي وبدقة عالية تسمح للمتصفح متابعة تفاصيل كل لوحة والتي غلب عليها الطابع الوطني وتجسيد بطولات الجيش العربي السوري وتضحياته.

سينفذ فرع شبيبة الحسكة حسب خليل بقية نشاطاته ومنها مسابقة المواهب الفنية الشابة في الغناء والتمثيل والعزف بالطريقة ذاتها وعن بعد.

وأكد المشاركون في المعرض أن الالتزام في المنازل خلال الفترة الحالية فرصة يجب استثمارها في تطوير القدرات والمواهب الذاتية وملء أوقات الفراغ بما هو مفيد عبر وضع برامج عمل يومية يستطيع الشخص في نهايتها تحقيق هدف أو أكثر من الأهداف التي تغني حياته ويستفيد منها مستقبلا.

نزار حسن