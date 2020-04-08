الاحتلال التركي يواصل نقل أسر مرتزقته وإسكانهم في منازل السكان الأصليين في مدينة رأس العين

الحسكة-سانا

واصلت قوات الاحتلال التركي ممارساتها العدوانية على الأراضي السورية وقامت مجددا اليوم بنقل العشرات من أسر مرتزقتها من التنظيمات الإرهابية وإسكانهم في منازل السكان الأصليين في مدينة رأس العين الذين هجروا منها بالقوة جراء اعتداءات تلك التنظيمات الإرهابية ومشغلها التركي بريف الحسكة الشمالي.

ونقل مراسل سانا في الحسكة عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال التركي أدخلت مساء اليوم ثلاثة باصات الى مدينة رأس العين قادمة من الأراضي التركية تحمل على متنها عوائل مرتزقتها من التنظيمات الإرهابية لإسكانهم في منازل وأحياء سكان المدينة الأصليين.

وفي سياق ممارساتها لفرض سياسة الأمر الواقع وتكريس احتلالها لبعض المناطق بريف الحسكة أقدمت قوات الاحتلال التركي اليوم على توسيع الطرقات الواصلة بين قرى التماس التابعة لناحيتي تل تمر وأبو راسين بريف المحافظة بما يتناسب مع مخططاتها الرامية إلى تتريك تلك المناطق مناقضة كل المبادئ والقوانين الدولية.

وأدخلت قوات الاحتلال التركي منذ بداية عدوانها على الأراضي السورية في تشرين الأول الماضي المئات من مرتزقتها من أفراد التنظيمات الإرهابية وأسرهم إلى القرى والمناطق التي احتلتها في أرياف الحسكة وحلب والرقة في إطار عملية التتريك والتغيير الديمغرافي بالتزامن مع مواصلتها ممارسة الضغط والترهيب بحق الأهالي لإجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم وتهجيرهم من المنطقة وتفريغها من أهلها وإحلال الإرهابيين وعائلاتهم فيها.