جهود متواصلة لتعقيم وتنظيف الأحياء والأسواق والشوارع في المحافظات

محافظات-سانا

جهود متواصلة تبذلها مختلف الجهات الحكومية في المحافظات للتصدي لفيروس كورونا عبر تنظيم حملات تعقيم وتنظيف في الأحياء والأسواق والشوارع والمؤسسات ففي دمشق نفذت ورشات مديرية النظافة في المحافظة أعمال تنظيف وشطف وتعقيم لعدد من شوارع وأحياء المدينة بواسطة الصهاريج والمضخات اليدوية ضمن البرنامج المحدد الذي يتم العمل عليه يومياً صباحاً ومساء.

وشملت المناطق التي تم تنظيفها وتعقيمها حسب مدير النظافة المهندس عماد العلي في تصريح لمندوب سانا حارات وشوارع ساروجة والقباقبية مع ساحة الجامع الأموي والقيمرية وجادة البكري والنحوي وسيلينا والشاويش والشهبندر والمنكلاني في مدينة دمشق القديمة ومحيط فرن باب توما ومحيط سوق الهال ومحيط مشفى العباسيين إضافة للمنطقة الصناعية من شركة النقل الداخلي وصولاً إلى كراج السيدة زينب وحارات وشوارع بأحياء برزة البلد وركن الدين ومساكن برزة والمهاجرين ودمر الشرقية والشاغور ومحيط مستوصف الدحاديل ومن أمام قسم شرطة العباسيين وصولاً إلى قسم شرطة جوبر.

وفي مدينة السويداء بين رئيس مجلس المدينة المهندس بشار الأشقر أنه تم بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية تنظيف مواقع بحيي النهضة والخريج وضمن محور طريق المشفى شرقاً إضافة لقيام الورش بإصلاح وصيانة خطوط الصرف الصحي قرب الفرن الآلي وشرق ساحة الزنبقة وغرب مساكن الثعلة.

وذكر أنه تم أيضا بالتنسيق مع فرع المؤسسة السورية للتجارة ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومنشأة الدواجن تسيير سيارتين جوالتين محملتين بخمسة أطنان من الخضار والفواكه والبيض لبيعها للمواطنين بأسعار التكلفة في حي النهضة شرقي دوار الزنبقة ومساكن أبناء الشهداء في حي الوحدة والحرية إضافة لإرسال سيارة محملة بالسكر والرز لبيعها بموجب البطاقة الالكترونية لـ300 مستفيد في حيي الاستقلال والفرسان.

وفي مدينة صلخد ذكر رئيس مجلس المدينة زهير السعدي أنه تم تعقيم الحاويات ومبنى المكتب الفني التابع لمديرية الخدمات الفنية إضافة لمتابعة أعمال التنظيف في مختلف أحياء المدينة.

وفي حمص تابع مجلس مدينة المخرم بدعم من المجتمع الأهلي حملة تنظيف شاملة لكل أحياء المدينة والمرافق العامة كما نفذت بلديات المخرم التحتاني وكفرعايا وربلة وشين حملات تنظيف وترحيل للقمامة.

وينفذ مجلس مدينة القصير بالتعاون مع فعاليات المجتمع الأهلي حملة تنظيف لشوارع المدينة كما تقوم مديرية الموارد المائية بتعقيم مبنى المديرية والساحات المجاورة.

وفي اللاذقية نفذ مجلس مدينة جبلة حملة نظافة وتعقيم شملت عدة أحياء ومرافق عامة حيث ذكر المهندس أحمد قناديل رئيس مجلس المدينة أن الحملة مستمرة لتشمل كل أحياء المدينة والحدائق العامة مبيناً أن عمال قسم الحدائق يتابعون رش المبيدات العشبية في أسواق وشوارع المدينة وجوانب الطرقات إلى جانب تنظيف الحاويات وتعقيمها ورشها بالمبيدات.

وتقدم جامعة البعث في حمص عبر موقعها الالكتروني إرشادات توعوية للتصدي لفيروس كورونا عبر نشر طرق الوقاية منه ودعوة المواطنين للالتزام بكل إجراءات الوقاية حسب الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس الجامعة.