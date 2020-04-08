بطولة حمص للشطرنج على الانترنت.. فرصة للحفاظ على مستويات اللاعبين الفنية

حمص-سانا

أتاحت بطولة حمص الأولى المفتوحة بالشطرنج على الانترنت الفرصة للاعبي المحافظة للحفاظ على مستواهم الفني وهم في منازلهم وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وحقق المركز الأول عاطف السباعي برصيد 5 نقاط تلاه حبيب وقاف برصيد 5 نقاط ثم طارق الجردي برصيد 5 نقاط وذلك بعد تطبيق شروط كسر التعادل.

رئيس اللجنة الفنية للشطرنج في حمص المهندس محمود ربيع ذكر في تصريح لمراسلة سانا الرياضية أنه مع التقيد بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا قررت اللجنة متابعة النشاط الرياضي في المنزل بالاستفادة من الانترنت موضحاً أن عدد اللاعبين المشاركين في البطولة التي استمرت 6 أيام بلغ 34 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات حيث قام كل لاعب بإنشاء حساب على الموقع العالمي للشطرنج “ليتشس دوت اورغ” وتم تجميع أسماء اللاعبين وأرقام هواتفهم وأسماء حساباتهم على الموقع ثم تم تعميمها على اللاعبين المشاركين ومن ثم تم تحديد المباريات وتسجيل النتائج وإعلانها للجميع.

ولفت ربيع إلى أن التجربة الجديدة ضمت نحو 60 بالمئة من لاعبي المحافظة حيث تم خلالها استثمار وقت اللاعبين لصالح هذه الرياضة وفتح آفاق جديدة لهم وسهلت مشاركة لاعبين يتعذر عليهم المشاركة في البطولات الرسمية لأسباب مختلفة مؤكداً سعي اللجنة الدائم لتحقيق انتشار اللعبة وتطوير اللاعبين والارتقاء بهم إلى مصاف أبطال العالم عن طريق الاحتكاك والممارسة الدائمة والتحفيز.

بدوره أشار علي التوبة أحد مشرفي البطولة إلى دورها في إبقاء اللاعبين على تواصل مع اللعبة التي تعد فكرية وعقلية بامتياز وتحتاج بشكل دائم إلى التدريب على تكتيكاتها مبيناً أن البطولة تميزت بمنافسات قوية نظراً لتقارب مستويات اللاعبين.

وحول آلية تحليل الأدوار وتحديد الفائزين قال: بعد قيام اللاعبين بإنشاء حسابات لهم على موقع ليتشس وتحديد أزواج كل جولة أعطي للاعبين حرية اختيار الوقت شريطة إنهائهم اللعبة قبل التاسعة مساء على مدى الأيام الستة الماضية وكانت مدة الدور 20 دقيقة لكل لاعب ويضاف 20 ثانية لكل نقلة لمحاولة التعويض عن ضعف الانترنت وبعدها يتم إرسال رابط المباراة مع النتيجة إلى مجموعة اللعب ونستطيع كلجنة منظمة وحكام متابعة الأدوار وتقييمها وكل ذلك عن طريق الانترنت.

من جانبه ذكر المشارك طارق الجردي وهو عضو هيئة تعليمية في كلية التربية بجامعة البعث أن إقامة البطولة على الانترنت سمحت له بالمشاركة نظراً لتضارب أوقات عمله في الجامعة مع أوقات إقامة البطولات الرسمية سابقاً معتبراً أنها خطوة جيدة في ظل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وتساعد اللاعبين على الاحتكاك مع مستويات أخرى فيما رأى فجر علي من المشاركين أيضاً بالبطولة أن اللعبة على الرقعة لها ميزتها وخصوصيتها باعتبار أن لعبة الشطرنج فكرية وعقلية وأن إقامة هذه البطولة الأولى على الانترنت شكّل دافعاً للاعبين لتطوير إمكاناتهم خاصة في الفئات العمرية.

هنادي ديوب

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