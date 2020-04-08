الفنانة وفاء موصللي: ارفعوا العقوبات عن سورية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
غروسبيتش يجدد دعوته لإلغاء الإجراءات الاقتصادية القسرية التي يفرضها الغرب على سورية
2020-04-08
بوريل يدعو لرفع الإجراءات القسرية التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى سورية وإيران وفنزويلا وكوريا الديمقراطية
2020-04-07
اللجنة الدولية للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال تدعو إلى رفع العقوبات عن سورية
2020-04-07
اللجنة المصرية للتضامن مع الشعب السوري: الإجراءات الغربية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية جريمة كبرى
2020-04-06
تشارنوغورسكي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية
2020-04-06
الأمن العراقي يعتقل إرهابيين قبل هربهما باتجاه الحدود السورية
2020-04-04
برلماني سلوفاكي: استمرار الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة من الغرب على سورية جريمة ضد الإنسانية
2020-04-04
محليات
القبض على أربعة أشخاص من تجار ومروجي المخدرات بدمشق
2020-04-08
عمال المخابز.. أيادٍ لا تعرف التوقف في جميع الأوقات
2020-04-08
عمال النظافة.. أعباء وجهود إضافية في زمن الكورونا
2020-04-08
تنظيم ضبوط تموينية بحق ثلاثة أفران في القامشلي
2020-04-08
توزيع 500 منحة نباتات طبية وعطرية بريف اللاذقية
2020-04-08
حملة تنظيف وتعقيم لحارات وشوارع منطقة ساروجة بدمشق
2020-04-08
بالصور.. أسواق السويداء اليوم
2020-04-08
رياضة
الرئيس السابق للفيفا يؤكد حصول تدخل سياسي لمنح مشيخة قطر استضافة مونديال 2022
2020-04-08
اتحاد اللاعبين المحترفين يتحدى كورونا بمسابقة إلكترونية للتنس لجمع التبرعات
2020-04-08
الاتحاد الدولي لألعاب القوى يعلق التصفيات الأولمبية حتى أيلول القادم
2020-04-07
الاتحاد الهولندي لكرة القدم يعتزم استئناف الموسم المتوقف في الـ 19 من حزيران القادم
2020-04-07
الفيفا يعلن خطة إنقاذ الموسم ويحسم موعد سوق الانتقالات
2020-04-07
وفاة والدة غوارديولا بعد إصابتها بفيروس كورونا
2020-04-06
رابطة الدوري الإيطالي توصي بخفض الرواتب بسبب تداعيات فيروس كورونا
2020-04-06
اقتصاد
التجارة الداخلية: تنظيم 5162 ضبطاً عدلياً ومعالجة 822 شكوى خلال آذار
2020-04-08
85 سفينة وصلت مرفأ اللاذقية خلال الربع الأول من العام الحالي
2020-04-08
السورية للتجارة بحمص: توزيع المواد المقننة عبر 52 سيارة جوالة لتخفيف الازدحام وإيصالها للمواطنين بسهولة
2020-04-08
تنظيم 75 ضبطاً تموينياً في درعا خلال أسبوع
2020-04-08
450 هكتاراً زيادة في المساحات المزروعة بالخضراوات الشتوية في درعا ومطالبات بتوسيع الباكورية
2020-04-08
مليار و651 مليون ليرة ودائع المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء
2020-04-08
687 مليون ليرة مبيعات شركة زيوت حماة خلال الربع الأول من العام الجاري
2020-04-08
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2020-04-08
manhal
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