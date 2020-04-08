القبض على أربعة أشخاص من تجار ومروجي المخدرات بدمشق

دمشق-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات بدمشق القبض على أربعة أشخاص يقومون بالاتجار والترويج للمواد المخدرة ضمن مدينة دمشق.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه بناء على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات بدمشق عن وجود شخص بمحلة الصناعة بدمشق يقوم بالاتجار في المواد المخدرة تمت مراقبة ومتابعة الشخص المذكور والقبض عليه وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر وحبوب الكبتاغون ومادة تسمى “كرستال ميس” شبو والتي تعد من أخطر أنواع المخدرات.

وبينت الوزارة أنه بعد التحقيق مع المقبوض عليه اعترف بقيامه بترويج هذه المادة وبيعها بأسعار مرتفعة مشيرة إلى أن التحقيقات لاتزال مستمرة وستتم إحالته إلى القضاء المختص أصولا.

وأشارت الوزارة إلى أن فرع مكافحة المخدرات ألقى القبض أيضا على ثلاثة أشخاص من مروجي المواد المخدرة في محلة الكباس بدمشق وبحوزتهم أربعة كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر مبينة أن التحقيقات لاتزال مستمرة وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولا.