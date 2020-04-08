عبد اللهيان: تفشي كورونا أسقط مزاعم الهيمنة الأمريكية على العالم

طهران-سانا

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أن عمليات مكافحة وباء كورونا كشفت كذب الادعاءات الامريكية لجهة قدرة واشنطن في الهيمنة على العالم.

وقال عبد اللهيان خلال لقائه سفير روسيا في إيران لوان جاغاريان: “أميركا التي تدعي إدارة النظام أحادي القطب ليست قادرة اليوم على إدارة مكافحة تفشي كورونا في بلادها” مشيرا إلى العالم يتجه بسرعة نحو التعددية.

وجدد عبد اللهيان التأكيد على أن إرهاب الإدارة الأميركية يعرقل وصول المساعدات الطبية إلى إيران في ظل الأوضاع التي يواجهها العالم من تفشي فيروس كورونا لكن الصين وروسيا وبعض الأصدقاء يتعاونون معها في مكافحة هذا المرض.

من جانبه قال السفير الروسي: “تعزيز العلاقات البرلمانية بين إيران وروسيا من الأهداف الاستراتيجية لموسكو وإن العلاقات الممتازة بين البلدين تتقدم بشكل جيد في جميع المجالات”.

وأكد أنه سيتم إرسال مزيد من المساعدات الروسية الى الشعب الايراني لدعم عمليات مكافحة فيروس كورونا.