نقابات المحامين في كبرى المدن التركية: أردوغان دمر النظام القضائي

أنقرة-سانا

أكدت نقابات المحامين في كبرى المدن التركية أن نظام رجب طيب أردوغان دمر النظام القضائي في البلاد من خلال محاولات السيطرة عليه وملاحقة معارضية عبر المحاكم.

وفي بيان مشترك صدر اليوم باسم عشرات الآلاف من المحامين استنكر رؤساء نقابات المحامين في عدد من كبرى المدن التركية بينها أسطنبول وأنقرة وأزمير استمرار السلطات الأمنية التابعة لهذا النظام والمحاكم بملاحقة المحامين والصحفيين والسياسيين ووضع العديد منهم في السجون بتهم ملفقة.

ودعا البيان الأحزاب والمنظمات والقوى الديمقراطية في البلاد إلى العمل المشترك للتصدي لسياسات أردوغان الاستبدادية والضغط على حكومة هذا النظام لإخلاء سبيل كل المحامين المعتقلين ومنهم رئيس نقابة الحقوقيين التقدميين سلجوك كوزآغاجلي وثمانية عشر آخرون من أعضاء النقابة.

وكان المحاميان آيتاج آونسال وأبرو تيمتيك بدأا قبل ثلاثة أيام إضرابا عن الطعام استنكارا للأحكام التي اصدرتها المحاكم بامر من أردوغان ضدهما ورفاقهما من أعضاء جمعية الحقوقيين التقدميين.

إلى ذلك نظم أعضاء البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي مسيرة في ساحة البرلمان للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين والسياسيين المعتقلين فورا.

وكان رؤساء أربعين نقابة للمحامين الأتراك استنكروا في بيان الشهر الماضي حملة الاعتقالات التي يقوم بها نظام أردوغان بحق معارضيه وخاصة الصحفيين الذين يفضحون أكاذيبه.

وخلال السنوات التالية لمحاولة الانقلاب الفاشلة في تموز 2016 شن نظام أردوغان حملة قمعية شديدة استهدفت معارضيه وخصومه حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد.