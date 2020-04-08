واشنطن بوست: ترامب يقوم بدور مروع في التعاطي مع وباء كورونا

واشنطن-سانا

أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقوم بدور مروع من خلال الإحاطات الإخبارية اليومية حول انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة وخصوصاً في ظل التعاطي البطيء لإدارته مع هذا الوباء.

وأوضحت الصحيفة في مقال لها أن “ترامب اكتشف في وقت مبكر أنه يمكنه استخدام الإحاطات الإعلامية لتلبية رغباته في أن تكون كل الأمور تتعلق به وبشأنه ولم يتغير هذا الأمر حتى مع ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الوباء في الولايات المتحدة” وتابعت إنه “في معظم الليالي يخاطب ترامب جمهوراً قلقاً لمدة ساعة أو أكثر لإثارة ضباب كثيف من التهنئة الذاتية والتقدير لنفسه ولشن الهجمات السياسية والإدلاء بمعلومات خاطئة وغيرها من الهراء”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه “منذ تولي ترامب لمنصبه احتدم الجدل بين وسائل الإعلام حول كيفية التغطية الإخبارية لشخص يبدو أنه لا علاقة له بالواقع.. واليوم مع تفشي وباء قاتل فإن إصرار الرئيس على الاستيلاء على مركز الصدارة وخداع الجمهور لا يعرض فقط الصحة المجازية للبلاد للخطر بل إن ذلك يعرض صحة وحياة ملايين الأمريكيين للخطر أيضاً”.

وأضافت الصحيفة إن “الرئيس الأمريكي يبدأ عادة خطاباته بقراءة بيان كئيب يبدو أنه لم يره من قبل وبعد ذلك تأتي تصريحات المسؤولين الآخرين في الإدارة أو المديرين التنفيذيين في الشركات المشاركة في جهود الإغاثة والمحملة عموماً بالثناء لقيادته التي لا نظير لها ويظهر هنا نائب الرئيس مايك بنس الموهوب بشكل خاص في هذا الأمر”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الهدف المستمر لترامب هو التأكيد على أنه ليس مسؤولاً بأي حال من الأحوال عن هذا الكابوس بما في ذلك أي خلل في استجابة إدارته له.. وإن كل الإخفاقات يلصقها بالإدارات السابقة والديمقراطيين والمحافظين ووسائل الإعلام وغير ذلك” محذرة من أن ترامب عبر استخدام منصته لتضليل الجمهور لا يخدم سوى مصلحته.

وكان جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي الأسبق والمرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية المقبلة أكد في الرابع من نيسان الجاري أن ترامب هو أسوأ رئيس أمريكي في التعامل مع الأزمات الصحية في إشارة إلى وباء كورونا.

ووفقاً لبيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية في وقت سابق من اليوم فقد توفى 1939 شخصاً في أمريكا بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة إلى 12722 حالة فيما أعلن عن إصابة 29609 أشخاص بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليتجاوز عدد الإصابات الـ 396 ألفاً.