أكثر من 10 آلاف دونم خطة زراعة المحاصيل الصيفية بالسويداء للموسم الحالي

السويداء-سانا

وضعت مديرية الزراعة بالسويداء خطة لزراعة 10340 دونماً بالمحاصيل الصيفية بواقع 7800 دونم مروي و2540 بعلي.

وبين مدير الزراعة بالسويداء المهندس أيهم حامد في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن الخطة تشمل محاصيل البطاطا والبندورة والخيار والقثاء والفليفلة والباذنجان والكوسا والبطيخ الأحمر والأصفر والتبغ مبينا أن تنفيذها من المزارعين تتم بوتيرة جيدة في مختلف مناطق المحافظة.

ولفت حامد إلى أهمية تنفيذ كامل خطة الزراعات الصيفية بالمحافظة ما يوفر احتياجات السوق المحلية وتسويق الفائض للمحافظات الاخرى اضافة لدورها في تأمين مصدر دخل للعديد من الأسر .

يذكر أن المساحات المزروعة بالمحاصيل الصيفية بالسويداء الموسم الماضي بلغت 10670 دونماً تجاوز إنتاجها الإجمالي 62 ألف طن.

عمر الطويل

نشرة سانا الاقتصادية