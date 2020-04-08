مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي بمحافظة البيضاء اليمنية

صنعاء-سانا

قتل عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي وأصيب آخرون خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية اليمنية لهجوم لهم في محافظة البيضاء وسط البلاد.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري يمني قوله إن من بين القتلى عدداً من متزعمي المرتزقة مشيراً إلى أنه تم أيضاً تدمير مدرعة و3 آليات خلال التصدي للهجوم في جبهة ناطع بالبيضاء.

من جهة أخرى أدانت اللجنة الوزارية العليا اليمنية لمكافحة الأوبئة في بيان صادر عنها استهداف طيران العدوان السعودي لعدد من مراكز الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت اللجنة إلى أن طيران العدوان استهدف بغارة مركز الحجر في مدرسة المحجبة بعفار في محافظة البيضاء كما شن غارة أخرى بالقرب من مكان حجر سائقي القاطرات بالقرب من عفار مبينة أن هذه الغارات تأتي في سياق منع الجهود الرامية لمكافحة انتشار الفيروس.