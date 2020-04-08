الجيش اللبناني يزيل خيم الاعتصام من ساحة النور بطرابلس

بيروت-سانا

أزال الجيش اللبناني الليلة الماضية الخيم التي نصبها معتصمون في ساحة النور وسط مدينة طرابلس شمال لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي وأعاد فتح الساحة أمام حركة السير.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن وحدات الجيش اللبناني عملت على تطويق مداخل ومخارج الساحة كافة ورفع العوائق الإسمنتية وفتح الطرق المؤدية إليها وإزالة الخيم الموجودة في محيط الساحة وداخلها وفي وسطيات الطرق المتفرعة منها.

إلى ذلك داهمت وحدات من الجيش منطقة القبة في طرابلس وعملت على توقيف عدد من الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على عناصر الجيش والقوى الأمنية خلال الاشتباك الذي حصل داخل سجن القبة ومحيطه بين السجناء وبعض الأهالي من جهة والجيش والقوى الأمنية من جهة أخرى ما أدى إلى إصابة 10 عناصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إضافة إلى 8 سجناء بحالات اختناق وجروح ورضوض مختلفة حيث عمل جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافهم ميدانياً فيما عمل فوج إطفاء طرابلس والدفاع المدني والصليب الأحمر على إطفاء حريق نشب داخل السجن ومحيطه.

ويشهد لبنان منذ تشرين الأول الماضي اعتصامات ومظاهرات احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية.