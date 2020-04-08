ترامب يوجه اتهامات لمنظمة الصحة العالمية ويهدد بتجميد التمويل لها

واشنطن-سانا

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلاً من الاتهامات لمنظمة الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد مهدداً بتجميد التمويل الأمريكي لها.

ونقلت “اسوشيتيد برس” عن ترامب قوله إن “المنظمة الدولية أخطأت الوصف” فيما يتعلق بالفيروس زاعماً أن نهجها “يتمحور حول الصين حيث اتبعت جهود بكين منذ شهور للتقليل من خطورة تفشي المرض”.

وأضاف ترامب إنه “سيقطع التمويل الأمريكي عن المنظمة” ليتراجع فيما بعد ويقول إنه “سينظر بقوة” في مثل هذه الخطوة.

وفي سياق محاولاته للتهرب من المسؤولية عن التقصير والفشل في مواجهة انتشار وباء كورونا في الولايات المتحدة والذي بدأ يأخذ منحاً قياسياً قلل ترامب من أهمية مذكرات صدرت في كانون الثاني الماضي عن مستشار كبير حذر فيها بشكل مبكر من وباء فيروس كورونا المحتمل حيث قال إنه “لم يرها في ذلك الوقت”.

وادعى ترامب أنه لم يكن على دراية بالمذكرات التي أصدرها المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو التي حذرت في وقت مبكر من أنه يمكن أن تكلف أزمة انتشار وباء كورونا الولايات المتحدة تريليونات من الدولارات وتعرض صحة الملايين من الأمريكيين للخطر وقال إنه “لم يكن ينوي التصرف قبل الأوان عندما لم يكن من الواضح كم هو الوضع رهيب”.

يذكر أن ترامب تعرض لانتقادات لاذعة من قبل العديد من السياسيين والنواب الأمريكيين بسبب أسلوب تعامل إدارته البطيء مع أزمة تفشي فيروس كورونا والتي أودت بأرواح الآلاف من الأمريكيين وإصابة مئات الآلاف منهم.