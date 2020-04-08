الولايات المتحدة تسجل أكبر حصيلة يومية للوفيات في العالم جراء فيروس كورونا المستجد

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات الأمريكية وفاة نحو ألفي شخص جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أكبر حصيلة يومية للوفيات في العالم.

ووفقا لبيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الامريكية ونقلتها وكالة فرانس برس فقد توفي 1939 شخصا في امريكا بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة إلى 12722 حالة فيما أعلن عن إصابة 29609 أشخاص بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليتجاوز عدد الإصابات الـ 396 الفا.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المعلن عنها بالوباء كما أنها تسجل منذ أيام حصيلة وفيات يومية تزيد على الألف حالة بينما لا تزال ولاية نيويورك بؤرة الوباء في البلاد إذ سجلت الولاية ما يقرب من 5500 حالة وفاة من أصل 140 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس فيها.