الصحة الفرنسية: 1417 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

باريس- سانا

أعلنت فرنسا اليوم عن ارتفاع غير مسبوق للحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد بلغ 1417 حالة مؤكدة.

ونقلت فرانس برس عن مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون قوله في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم إن حصيلة المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت إلى 1417 حالة ووصلت إلى 10328 بعد أن كانت 8911 مساء أمس.

وأوضح سلمون أن عدد المتوفين في المستشفيات ارتفع 597 حالة ووصل إلى 7091 مقارنة مع 6494 أمس.

وأضاف أن حصيلة الوفيات المسجلة منذ مطلع آذار الماضي في دور المسنين في البلاد ازدادت 820 حالة وبلغت 3237 بعد أن كانت 2417 أمس ويمثل هذا الرقم أكبر معدل لوتيرة ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس والمسجلة في فرنسا منذ بدء التفشي.

كما أفاد سلمون بتسجيل 3777 إصابة جديدة بالعدوى في مستشفيات فرنسا خلال اليوم الماضي ليرتفع العدد الإجمالي من 74390 إلى 78167 حالة وأصبحت فرنسا الدولة الرابعة عالمياً التي تجاوزت بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة حاجز الـ10 آلاف وفاة جراء الفيروس القاتل الذي أودى حتى الآن بحياة نحو 81 ألف شخص في العالم.