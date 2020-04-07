وزارة الصحة: شفاء حالة ثالثة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليوم شفاء حالة جديدة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى ثلاث.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه إن إحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء اليوم وأظهرت التحاليل تعافيها ليرتفع عدد الحالات التي شفيت من الفيروس إلى ثلاث حالات.

وكانت الوزارة أعلنت في الرابع من الشهر الجاري شفاء حالتين من الحالات المسجلة في البلاد.

وبينت الوزارة أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى اليوم بلغت 19 إصابة شفى منها 3 إصابات وتوفيت منها حالتان.

يشار إلى ان الوزارة أعلنت في التاسع والعشرين من الشهر الماضي تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في سورية فيما تم تسجيل أول إصابة بالفيروس المستجد في الثاني والعشرين من الشهر الماضي لشخص قادم من خارج البلاد.