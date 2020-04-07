ارتفاع غير مسبوق لوفيات كورونا في بريطانيا

عواصم-سانا

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في بريطانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية بمعدل غير مسبوق بلغ 786 حالة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في إحصائية جديدة نشرتها اليوم بأن العدد الإجمالي للوفيات جراء فيروس كورونا بلغ 6159 حالة بعد أن كان عند مستوى 5373 أمس.

ويمثل هذا الرقم أكبر حصيلة يومية للوفيات الجديدة بالفيروس في البلاد ويمثل ارتفاعاً حاداً لهذا المعدل الذي سجل خلال اليومين الماضيين توجهاً نحو الانخفاض.

وأشارت الصحة البريطانية إلى أن العدد العام للمصابين بالمرض في البلاد وصل إلى مستوى 55242 إصابة بعد تسجيل 3634 إصابة جديدة.

وفي إيطاليا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 604 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 17127 حالة بينما ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة من 132547 إلى 135586 إصابة.

وفي كندا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 52 وفاة و1241 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الأخيرة.

من جهتها أعلنت السلطات الصحية الهولندية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 19580 حالة مع تسجيل 777 إصابة جديدة بينما سجلت 243 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2101 حالة.

وفي فيتنام أعلنت وزارة الصحة تسجيل أربع إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم ليصل العدد الإجمالي إلى 249 دون أي وفيات بينما سجلت السلطات الصحية في ماليزيا حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3963 حالة بينما أعلن عن حالة وفاة واحدة ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 63 وفاة.

أما إندونيسيا فسجلت أعلى معدل يومي من الإصابات بفيروس كورونا بلغ 247 حالة إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 2738 حالة كما تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 221 حالة في حين تماثل 204 من المصابين للشفاء.

وفي أبخازيا أعلنت السلطات الصحية أول حالة إصابة بفيروس كورونا بينما أعلن في مالاوي تسجيل أول حالة وفاة في جنوب شرق أفريقيا.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 91 إصابة جديدة بالفيروس ليصبح مجموع الإصابات 1122 بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليبلغ عدد الوفيات 65 حالة بينما بلغ مجموع حالات الشفاء 373 حالة.

وفي الجزائر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 20 وفاة جديدة و45 إصابة ليصل إجمالي الوفيات إلى 193 والإصابات إلى 1468 بينما سجل في السعودية 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة يومية منذ بدء التفشي في البلاد لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 2795 مصاباً بينما تم تسجيل 3 وفيات جديدة ليرتفع العدد العام للمتوفين إلى 41 حالة.

بدوره حذر وزير الصحة في النظام السعودي توفيق الربيعة من “أن عدد الإصابات في البلاد قد يبلغ 200 ألف حالة”.