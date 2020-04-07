في إطار إجراءات التصدي لكورونا… تعقيم الآليات والمركبات على مداخل مدينة حلب

حلب-سانا

أطلقت محافظة حلب بالتشارك مع جمعيات أهلية وفرق تطوعية ومنظمات شعبية مبادرة تحت عنوان “بيتك أمانك” في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا حيث خصصت ثمانية أحواض لتعقيم السيارات على مداخل المدينة الرئيسة إضافة إلى فرق طبية متخصصة لفحص القادمين على كل مدخل.

الدكتور كميت عاصي الشيخ عضو المكتب التنفيذي بمجلس محافظة حلب اعتبر في تصريح لمراسلة سانا أن المبادرة إجراء وقائي لضمان تعقيم كل المركبات والآليات الداخلة إلى المدينة.

من جانبه بين طريف عطورة رئيس جمعية مبادرة أهالي حلب أن المبادرة تتضمن تعقيم كل أحياء مدينة حلب وخاصة مداخل المدينة وهي دوار الليرمون ودوار الجندول والمنصورة ومدخلا حلب الغربي والشرقي ودوار الراموسة وعقدة الشيخ سعيد وطريق المطار مشيراً إلى أن المبادرة تتضمن أيضاً توزيع حصص غذائية وصحية على الأهالي.

وأشار الدكتور عمر شماع إلى أنه يتم قياس درجة الحرارة والضغط للمواطنين القادمين إلى المدينة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الحالات الإسعافية.

الممرضة نارين علوش الموجودة في نقطة دوار الجندول الطبية لفتت إلى العمل في توعية المواطنين ومساعدتهم وتقديم النصائح لهم وإلى تجاوب الأهالي وتعاونهم مع هذه المبادرة بشكل كبير فيما أشار الشاب محمد حفار إلى أهمية المساعدة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لخطر الإصابة بالفيروس وأعرب عدد من أهالي حلب عن أهمية المبادرات وتعقيم السيارات في حماية الجميع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

زينب شحود