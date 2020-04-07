مدينة ووهان ترفع قيود السفر منهية إغلاقاً استمر أكثر من شهرين

بكين-سانا

رفعت السلطات الصينية إجراءات الإغلاق وقيود السفر إلى الخارج التي فرضت على مدينة ووهان وسط البلاد التي تعد أول بؤرة لوباء كورونا.

وذكرت وكالة “شينخوا” الصينية للأنباء أنه مع اصطفاف السيارات على الطرق السريعة واستعداد الركاب لركوب القطارات لمغادرة ووهان بدأت المدينة الضخمة في رفع قيود السفر للخارج بعد ما يقرب من 11 أسبوعاً من الإغلاق لمنع تفشي مرض فيروس كورونا الجديد.

وكانت الصين أعلنت في وقت سابق اليوم أنها لم تسجل أي حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي الصيني أو إصابة محلية جراءه.

ووصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81740 حالة حتى يوم أمس بينهم 1242 مريضاً ما زالوا يتلقون العلاج و77167 مريضاً غادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء وتوفى 3331 شخصاً بسبب المرض.