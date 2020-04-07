أكثر من مئة وفاة بفيروس كورونا في السويد خلال 24 ساعة

استوكهولم-سانا

سجلت السويد أكثر من مئة حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في زيادة كبيرة بالنسبة لحصيلة الوفيات بالفيروس خلال الأيام الماضية وكذلك قياساً بالدول المجاورة لها في شمال أوروبا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وكالة الصحة العامة السويدية قولها: إن السويد سجلت 114 حالة وفاة اليوم ليصل إجمالي الوفيات إلى 591 حالة والإصابات إلى 7693 إصابة.

ولم تعتمد السويد التي تعد أكثر من 10 ملايين نسمة حتى الآن تدابير صارمة لاحتواء الفيروس حيث لم تسجل عدداً تصاعدياً بالإصابات من قبل لكن المعطيات بدأت تتغير في حين أن الأجهزة الصحية تشير إلى نقص في المعدات والعاملين في المجال الصحي.

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