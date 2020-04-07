اكتشاف مادة بيولوجية في إسفنج البحر يمكن استخدامها بمكافحة فيروس كورونا

موسكو-سانا

اكتشف فريق علمي دولي مكون من علماء روس وألمان أن إسفنج البحر ينتج مواد بيولوجية نشطة يمكن استخدامها في مكافحة العديد من الفيروسات بما فيها فيروس كورونا.

وذكرت مجلة “ماتيريالز ساينس اند انجنيرينغ” أن الفريق الذي ضم علماء من جامعات ومعاهد روسية وألمانية وضع طريقة تسمح لأول مرة بالحصول على أكثر من 30 غراما من مادة “ايروبليزينين” من إسفنج البحر والتي تعد مستقلبا ثانويا ومادة بيولوجية نشطة من مجموعة “بروموثيروزين” متعددة الأغراض والتي لها خصائص دوائية مضادة للأمراض والالتهابات.

من جهتها قالت الباحثة المشاركة في الفريق يوليا خرونيك إن اسفنج البحر ينتج بصورة طبيعية مواد مضادة للفيروسات والبكتيريا والأحياء الدقيقة الأخرى وقد حصل الباحثون على كمية وافية منها للمباشرة بالاختبارات السريرية ضد فيروس كورونا.

من جانبه قال الباحث فياتشسلاف إيفانينكو من جامعة موسكو “أتوقع أن يتم ضم مواد بروموثيروزين التي ينتجها اسفنج البحر إلى عمليات البحث وابتكار أدوية جديدة مضادة للفيروسات وخاصة فيروس كورونا”.