ظريف يجدد مطالبته بإنهاء الحظر المفروض على إيران

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مطالبته بإنهاء الحظر والقيود المفروضة على إيران بما فيها الحظر النفطي.

وقال ظريف في تغريدة له على موقع تويتر اليوم إن “إيران غنية بالموارد البشرية والطبيعية وهي لا تحتاج إلى صدقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المجبر على استيراد أجهزة التنفس الاصطناعي من مصادر فرض بنفسه حظرا عليها” مضيفا “إن ما نطلبه منه هو وضع حد للحظر المفروض على صادرات النفط وباقي المنتجات الإيرانية الأخرى واستيراد حاجاتها وعمليات التداول المصرفي”.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أمس خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون ضرورة احترام سيادة شعوب المنطقة مشددا على أن الحظر الأمريكي على بلاده يشكل انتهاكا لقرارات منظمة الصحة العالمية.