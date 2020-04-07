اللاذقية.. تنفيذ طريق يصل بين أربع وحدات إدارية في ريف جبلة

اللاذقية-سانا

بدأت محافظة اللاذقية تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل طرقات عبر مد طبقات اسفلتية جديدة على عدد من المحاور بقيمة اجمالية تصل إلى أربعمئة مليون ليرة سورية.

مدير الخدمات الفنية المهندس وائل الجردي ذكر لـ سانا أن المديرية وقعت مع فرع المنطقة الساحلية لشركة الطرق والجسور أربعة عشر عقدا بقيمة أربعمئة مليون ليرة سورية بدأت من خلالها تنفيذ أعمال الصيانة ومد طبقة اسفلتية على أحد أهم الطرق الرئيسة في منطقة جبلة الذي يربط بين عدة وحدات إدارية على محور غنيري القلايع عين الشرقية وزاما وصولا إلى متور.

وبين الجردي أن الطريق يمتد على مسافة أربعة كيلومترات ونصف وبعرض من ثمانية إلى عشرة أمتار حسب المخطط التنظيمي وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل بعد أن تم تنفيذ مرحلة واحدة خلال العام الماضي مشيرا إلى أنه بانتهاء أعمال الصيانة على هذا المحور سترتبط هذه الوحدات الإدارية المتلاصقة بمحور فني شكل معاناة لأهالي المنطقة عبر السنوات السابقة.

وأكد الجردي أن المديرية مستمرة بأعمال صيانة الطرقات ومع الانتهاء من الأعمال في هذا الطريق ستنتقل الورشات للعمل على صيانة طريق عام سيانو البودي وتليها مشاريع الطرقات في منطقة القرداحة ثم الحفة واللاذقية.

من جهته أشار مدير فرع الشركة العامة للطرق والجسور المهندس عمار حيدر إلى أن المشروع يتألف من أربع مراحل وبطول الف ومئة متر تقريبا لكل منها مبينا أن جميع الأعمال تتم بآليات وكوادر الشركة باستخدام مدادة ليزرية حديثة لمعايرة السماكات بشكل جيد.

بسام الابراهيم