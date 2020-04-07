مخازين سدود السويداء تتجاوز ثلاثة وثلاثين مليون متر مكعب

السويداء-سانا

تحسنت مخازين السدود القابلة للاستثمار في محافظة السويداء والبالغ عددها احد عشر سدا لتتجاوز ثلاثة وثلاثين مليون متر مكعب في زيادة تقدر بأكثر من ثلاثة وعشرين مليون متر مكعب قياسا من العام لماضي.

وفي تصريح لمراسل سانا اليوم ذكر مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء المهندس وائل شقير أن معظم السدود المخصصة لأغراض مياه الشرب امتلأت وتم تخزين كميات من المياه فيها غير مسجلة منذ سنوات ما ينعكس إيجابا على تأمين احتياجات المواطنين من المياه في المناطق التي تتغذى منها.

ويبلغ عدد السدود الإجمالية بمحافظة السويداء سبعة عشر سدا.

عمر الطويل