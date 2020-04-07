قوى العدوان السعودي تواصل استهداف الأحياء السكنية اليمنية

صنعاء- سانا

واصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقته استهداف المحافظات اليمنية مخلفة دماراً هائلاً وأضراراً في الممتلكات العامة والخاصة وارتكبت 90 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة .

واستهدف العدوان ومرتزقته بقذائف المدفعية والصواريخ والأسلحة الخفيفة والمتوسطة قرية الدحفش في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا ومنطقة كيلو16 ومديرة بيت الفقيه.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر يمني قوله في بيان إن “قوى العدوان نفذت 90 خرقاً في جبهات الحديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية شملت اعتداءات مختلفة”.

كما استهدف طيران العدوان مناطق في محافظات مأرب والجوف والبيضاء وعمران ما أدى إلى دمار هائل في الممتلكات العامة والخاصة.