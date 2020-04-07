جونسون في العناية المركزة بعد تدهورحالته جراءإصابته بفيروس كورونا

لندن-سانا

أعلنت الحكومة البريطانية نقل رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى وحدة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية وتفاقم معاناته جراء إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني قوله إن حالة رئيس الوزراء تدهورت خلال فترة الظهيرة وبعد نصيحة فريقه الطبي نقل إلى وحدة الرعاية المركزة في المشفى وسط لندن” مشيرا إلى أن جونسون طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه في الوقت الذي لا توجد خطة رسمية للخلافة في بريطانيا إذا أصبح رئيس الوزراء عاجزا عن القيام بمهام منصبه.

بدوره تعهد راب في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بأن تستمر الحكومة الريطانية بتنفيذ الخطط الموضوعة لهزيمة فيروس كورونا.

ونقل جونسون البالغ من العمر 55 عاما أمس إلى المستشفى مع استمرار معاناته من أعراض فيروس كورونا الذي أعلن إصابته به في السابع والعشرين من الشهر الماضي.