صحيفة إسبانية تحذر من انهيار الاقتصاد الإسباني بسبب تفشي فيروس كورونا

مدريد- سانا

حذرت صحيفة العالم الإسبانية من حدوث “انهيار تاريخي” في الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا وزيادة هائلة في الإنفاق العام بسبب فيروس كورونا مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى عجز في ميزانية العام الجاري تقدر بنحو 100 مليار يورو.

ونقلت الصحيفة عن الخبيرة في الشؤون الاقتصادية ماريا فرناندز قولها في تصريح اليوم “مع مرور أسابيع الحجر المنزلي نتيجة حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة ستكون العودة إلى الحياة الطبيعية أكثر تعقيداً وسيتطلب ذلك بذل الكثير من الجهود لأنه من الممكن الوصول إلى عجز قدره 100 مليار يورو هذا العام علماً أنه تم إغلاق ميزانية العام الماضي بعجز بلغ 33 مليار يورو”.

وأشارت إلى أن تمديد حالة الطوارئ والحجر المنزلي إضافة إلى تخبط الحكومة الإسبانية في سياساتها وأهدافها وإدراكها تماماً لحالة الإنهيار في الاقتصاد سيزيد الوضع سوءاً وقالت إن العجز الجديد لن يكون أقل من 7بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والذي سيمثل نحو 85 مليار يورو.

وفي السياق ذاته توقع البنك الأمريكي “بانك أوف أمريكا” أن يكون هناك تباطؤ في النمو الاقتصادي الإسباني بنسبة 8ر8 بالمئة وهو ما سيعطي رقماً قريباً من100 مليار يورو بينما توقعت مجموعة “غولدمان ساشز” إحدى أكبر مجموعات مصارف وبنوك الاستثمار والأوراق المالية في العالم عجزاً بنسبة 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي نحو 120 مليار يورو إضافة إلى انهيار اقتصادي بنسبة 7ر9 بالمئة.