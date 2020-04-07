833 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا والحصيلة تعاود الارتفاع في إيطاليا

عواصم-سانا

سجلت فرنسا اليوم مزيداً من الوفيات بفيروس كورونا في حين عاودت الحصيلة الارتفاع في إيطاليا بعد تسجيلها أقل عدد من الوفيات أمس في أسبوعين.

ففي فرنسا أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران في تصريح نقلته فرانس برس ارتفاع إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد إلى 8911 بينها 833 حالة في الساعات الـ 24 الماضية موضحا أن من بين الوفيات الإضافية 605 حالات في المشافي أما المتبقية فكانت في دور رعاية المسنين والمراكز الطبية الاجتماعية.

وتراجعت وفق الوزير الفرنسي الحصيلة اليومية للمرضى الذين أدخلوا العناية المركزة إلى 94 وهي النسبة الأدنى منذ فرض تدابير الإغلاق في الـ 17 من آذار الماضي.

وفي إيطاليا ذكر جهاز الحماية المدنية أن الحصيلة اليومية للوفيات بفيروس كورونا عاودت الارتفاع حيث تم تسجيل 636 حالة وفاة بعد يوم على تراجعها إلى أدنى مستوى لها منذ اسبوعين فيما سجل عدد الوفيات 525 ليصل الإجمالي إلى 16 ألفا و523 وفاة.

وتخطى عدد الإصابات بالفيروس في إيطاليا 132 ألفا فيما لا تزال لومبارديا المنطقة الأكثر تضررا من كوفيد 19 مع 9202 وفاة واكثر من 51 ألف إصابة.

بدورها أعلنت السطات التركية أن عدد المتوفين بفيروس كورونا ارتفع 75 حالة لتبلغ الحصيلة 649 وعدد الإصابات المؤكدة الجديدة 3148 لتبلغ الحصيلة الإجمالية لأعداد المرضى 30217 بينما أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة تسجيل 66 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1375.

وفي مصر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 1322 وإجمالي حالات الوفيات إلى 85.

وفي الكويت قررت الحكومة عزل منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة عزلا كليا وتمديد فترة حظر التجوال ساعتين إضافيتين اضافة الى تمديد تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا لمدة أسبوعين إضافيين حتى الـ 26 من الشهر الجاري.

وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 80 بينما بلغ عدد الإصابات 1120.

في سياق متصل حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس من أن استخدام الكمامات وحدها غير كاف للتغلب على تفشي فيروس كورونا منددا باقتراحات وصفها بأنها “عنصرية” تدعو لاستخدام إفريقيا حقل تجارب للقاح محتمل ضد الفيروس.