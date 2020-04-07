عدد الوفيات بفيروس كورونا يتخطى عتبة العشرة آلاف في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم عتبة العشرة آلاف حالة منذ تفشي المرض فيها أواخر كانون الثاني الماضي.

ونقلت فرانس برس عن جامعة جونز هوبكنز التي ترصد أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة قولها إن “عدد الوفيات بلغ عشرة آلاف وثلاثمئة وخمسا وثلاثين فيما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة على الأراضي الأميركية إلى 347 ألفا و300 مقارنة بـ 337072 مسجلة في وقت سابق”.

بدوره مدد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الإغلاق الشامل في الولاية التي تعد بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة حتى آخر الشهر الجاري.

وقال كومو إنه سيتم تمديد إغلاق المدارس والأعمال التجارية غير الأساسية حتى الـ29 من نيسان الجاري مضيفاً “الوقت الحالي غير مناسب للتراخي”.

وسيتم وفق كومو رفع الغرامات على أي مخالف للإرشادات المرتبطة بالتباعد الاجتماعي من 500 إلى ألف دولار.

من جهة ثانية أرجأ حاكم ولاية ويسكونسن الأمريكية توني ايفرز الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية وأي انتخابات أخرى إلى حزيران القادم بسبب تفشي فيروس كورونا.

واعتبر ايفرز أن إجراء الانتخابات كما كان مقرراً الثلاثاء في الولاية التي تقع في الغرب الأوسط سيعرض موظفي مراكز الاقتراع والناخبين لمخاطر كبيرة للإصابة بالفيروس.

وتحتل الولايات المتحدة حالياً المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.