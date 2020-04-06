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الاتحاد الإفريقي يحذر من فقدان ملايين الوظائف نتيجة أزمة كورونا

2020-04-06

أديس أبابا-سانا

حذر الاتحاد الإفريقي من تعرض دوله لصعوبات اقتصادية عديدة نتيجة تفشي وباء كورونا كوفيد 19 ولا سيما خسارة ملايين الوظائف وتفاقم الديون وتراجع العائدات.

وأشار الاتحاد في دراسة نشرها اليوم وفق وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن نحو 20 مليون وظيفة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على حد سواء مهددة بالزوال في القارة السمراء في حال استمر الوضع الحالي نتيجة الوباء منبها إلى أن الدول التي تعتمد على السياحة وإنتاج النفط بشكل خاص “ستتلقى ضربة موجعة”.

كما رجحت الدراسة أن تواجه القارة الإفريقية احتمال تراجع الصادرات والواردات بنسبة 35 بالمئة أي بقيمة 270 مليار دولار 259 مليون يورو.

يذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في 51 دولة إفريقية بلغ 9198 توفي منها 441 وفق احصائية للمراكز الافريقية لمراقبة الأوبئة ومكافحتها.

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