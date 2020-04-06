روسيا تعلن ابتكار طريقة لعلاج الالتهاب الرئوي الناجم عن كورونا

موسكو-سانا

أعلنت الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية الروسية اليوم ابتكار طريقة لعلاج الالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن فيروس كورونا.

وجاء في بيان للوكالة الفيدرالية أوردته وكالة أنباء نوفوستي أن العلاج مبني على “استخدام سداسي الببتيد الاصطناعي دالارغين وهو من مستقبلات أشباه الأفيونيات”.

ووفق الوكالة فإن نتائج اختبار المادة على الحيوانات أظهرت زيادة نسبة النجاة حيث نجا ما بين 70 و100 بالمئة من الحيوانات التي تم إدخال المادة لأجسامها.

يذكر أنه تم تسجيل “دالارغين” في روسيا في وقت سابق دواء لعلاج القرحات الوريدية وحماية الأنسجة الحيوية ومختلف الأعضاء.