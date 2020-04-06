روحاني: الحظر الأمريكي على إيران انتهاك لقرارات الصحة العالمية

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون ضرورة احترام سيادة شعوب المنطقة مشدداً على أن الحظر الأمريكي على بلاده يشكل انتهاكا لقرارات منظمة الصحة العالمية.

ولفت روحاني خلال الاتصال إلى أن مواجهة تفشي فيروس كورونا أصعب على إيران من الدول الأخرى في ظل الحظر ورغم ذلك أقدمت الحكومة الأمريكية على انتهاك القانون الدولي عبر فرض حظر غير قانوني عليها متجاهلة اللوائح الصحية لمنظمة الصحة العالمية في عام 2005.

وقال روحاني: نتوقع من الدول الصديقة أن تمارس ضغوطاً على الولايات المتحدة لرفع حظرها الظالم والأحادي في ظل هذه الظروف لافتاً إلى وجوب أن تدرك جميع البلدان والحكومات أنها لا تستطيع اجتياز هذه المرحلة الحساسة في مكافحة وباء كورونا دون مساعدة وتعاون والاستفادة من تجارب بعضها البعض .

ووصف روحاني الخطوات الأولية لتطبيق آلية انستكس للتجارة مع إيران بأنها “إيجابية ولكنها غير كافية” مشيراً إلى وجوب ألا تقتصر هذه الألية على المنتجات الطبية والغذائية فقط .

من جهة أخرى نبه روحاني خلال الاتصال إلى خطورة بعض التحركات الأمريكية الأخيرة في العراق مشدداً على رفض إيران أي تصعيد في المنطقة ومشيراً إلى أن التحركات الأمريكية تضر بأمن العراق والمنطقة على حد سواء.