ارتفاع أعداد مصابي كورونا في ألمانيا وانخفاض الوفيات بإسبانيا

عواصم-سانا

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بمرض فيروس كورونا في ألمانيا إلى 3677 حالة خلال يوم واحد لتصل إلى 95391 وفق ما أعلن معهد روبرت كوخ اليوم.

وأضاف المعهد وهو الوكالة الحكومية الاتحادية والمؤسسة البحثية المسؤولة عن الوقاية من المرض والسيطرة عليه إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض في ألمانيا زاد 92 حالة ليرتفع إلى 1434 حالة.

وفي إسبانيا ذكرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة أن عدد الإصابات الجديدة بمرض (كوفيد19) في البلاد وصل إلى 135032 حالة بنسبة زيادة 3.2 بالمئة مقارنة بـ 6023 حالة جديدة سجلت في اليوم السابق أو بنسبة زيادة 4.82 بالمئة.

وتقلصت حالات الوفيات الجديدة بالفيروس لليوم الرابع على التوالي حيث تم تسجيل 637 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد أن سجلت 674 حالة وفاة في اليوم السابق له وبلغ إجمالي عدد الوفيات 13055 حالة بينما ارتفع عدد من تعافوا من المرض من 38080 حالة إلى 40437.

وسجلت بريطانيا 3802 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 51608 والوفيات إلى 5373 بعد تسجيل 439 حالة وفاة جديدة.

وفي النيجر أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات إلى 184 حالة مؤكدة كما تسبب الوباء بوفاة 10 أشخاص بينما بلغ عدد المتعافين 13 شخصاً وهو ما يعتبر مؤشراً إيجابياً.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل سبعين إصابة جديدة بوباء كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 1031 إصابة في عموم العراق مشيرة إلى تسجيل ثلاث وفيات في بغداد والبصرة ليرتفع مجموع الوفيات إلى 64 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان إن مجموع الإصابات منذ تفشي الوباء بلغ 1031 والوفيات 64 وحالات الشفاء 344.

وفي الإمارات كشفت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي عن تسجيل 277 حالة إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 2076 ووفاة شخص ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 11.

وتم الإعلان عن 14 إصابة جديدة في لبنان بالفيروس ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين في البلاد 541 شخصاً.

بدورها قالت وزارة الصحة السودانية: إن حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا في مراكز العزل بلغت 189 حالة اشتباه بينها 24حالة جديدة موضحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 12 حالة بينها حالتا وفاة.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency