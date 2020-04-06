الاحتلال الإسرائيلي يجدد خرق السيادة اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي الحربي اليوم خرقه الأجواء اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طيران العدو نفذ عمليات استطلاع وخرق للأجواء فوق مناطق الجنوب والنبطية وحاصبيا والعرقوب.

وأضافت الوكالة إن مجموعة من قوات الاحتلال اجتازت صباح اليوم ما يسمى بالسياج الفاصل بين الحدود الجنوبية للبنان وفلسطين المحتلة قبالة مدخل بلدة عديسة بقضاء مرجعيون ونفذت عملية مسح وتفتيش للطريق التي تم استحداثها في المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال وطيرانها الحربي والاستطلاعي خروقاتها اليومية للأجواء والسيادة اللبنانية.

وفي سياق متصل أدان حزب الاتحاد اللبناني الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية مؤكدا ان الكيان الاسرائيلي يستغل انشغالات لبنان في معالجة آثار وباء كورونا للقيام بخروق استفزازية تشير إلى أنه ما زال يتربص بلبنان وبأمنه الوطني ويخطط لعدوان جديد يستهدف الأمن اللبناني.