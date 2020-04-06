نجت من الإنفلونزا الإسبانية.. معمرة إيطالية تتعافى من فيروس كورونا

روما-سانا

تعافت معمرة إيطالية تبلغ من العمر 104 أعوام من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد نجاتها من الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 لتصبح واحدة من أكبر المعمرات في العالم تتعافى من الفيروس.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن “العجوز الإيطالية أدا زانوسو شعرت بأعراض فيروس كورونا في الـ 17 من اذار الماضي أي بعد 8 أيام من فرض الحكومة الإيطالية حظراً للتجول في البلاد وكانت موجودة آنذاك في دار التمريض بمدينة بييلا شمالي إيطاليا حيث عانت من الحمى والقيء وصعوبة التنفس وأثبتت التحاليل بعد ذلك أنها حاملة للفيروس”.

وأكدت الطبيبة المشرفة على حالتها أن “المعمرة تعالجت وهي على ما يرام وفي كامل وعيها ولا ترقد في السرير وتستطيع التحرك للجلوس على كرسيها ولم تتأثر قواها أو مستوى إدراكها بالمرض” مشيرة إلى أن “شفاء أدا أمل جديد للجميع خلال هذا الوقت العصيب الذي يمر به العالم”.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل أدا زانوسو شفيت من مرض كورونا مسنة إيرانية تبلغ من العمر 103 أعوام ومسن إيراني 106 أعوام وسيدتان صينيتان في مدينة ووهان مركز تفشي الفيروس يبلغ عمر كل منهما 100 عام.