طيران العدوان السعودي يشن غارات على عدد من المحافظات اليمنية

صنعاء-سانا

شن طيران العدوان السعودي عدة غارات على عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية.

وذكر موقع “المسيرة نت” اليمني أن طيران العدوان السعودي شن خلال الساعات الماضية 21 غارة على محافظات مأرب والجوف وصعدة وحجة والبيضاء ما أدى إلى أضرار مادية في ممتلكات المواطنين اليمنيين.

ويواصل التحالف الذي يقوده النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ الـ 26 من آذار عام 2015 مخلفا عشرات آلاف الضحايا المدنيين ودماراً هائلا في البنى التحتية والاقتصادية فضلا عن الحصار والمجاعة وهو ما شكل أكبر كارثة إنسانية في العالم.