إسبانيا.. المطاعم المغلقة تطهو للأطباء الذين يواجهون فيروس كورونا

مدريد-سانا

رغم اغلاق المطاعم في إسبانيا منذ منتصف آذار الماضي ضمن الإجراءات التي اتخذت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد إلا أن العشرات منها انضمت إلى مبادرة تحت شعار “عمليات تسليم للأبطال” تتضمن طهو وجبات وتسليمها للأطباء والكادر الصحي العامل في مواجهة الفيروس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أكسل بينادو المروج للمبادرة ومدير مطعم بيتزا في برشلونة قوله: “نعلم أننا لسنا ضرورة مطلقة بالنسبة لهم لأن لديهم الطعام.. لكننا نحاول أن نعطيهم لحظة إثارة ودعم.. ربما كانوا يعملون لمدة 12 أو 14 ساعة متتالية في بيئة ضاغطة جدا وفي ظل هذه المرحلة الصعبة للغاية التي نمر فيها جميعنا ما يتطلب منا دعمهم”.

بدورها قالت فانيسا وهي طاهية في أحد المطاعم: “المساهمة بأي طريقة ممكنة في الوقت الحالي تجعلنا نشعر بتحسن”.

وضمن هذه المبادرة يتم كل يوم إعداد مئات الاطباق ويجري التبرع بها للمستشفيات على أمل تقديم بعض الدعم والمساندة للذين يحاولون إنقاذ الأرواح في داخلها.

ومنذ بداية وباء فيروس كورونا الذي تسبب بأكثر من 12400 حالة وفاة في إسبانيا ظهر العديد من مبادرات التضامن المماثلة وخصوصا تجاه العاملين الصحيين كما شهدت دول اوروبية عدة مبادرات مماثلة للتعبير عن التعاطف والدعم للكوادر الصحية التي تبذل جهودا مضنية في مواجهة انتشار الوباء.