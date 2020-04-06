تأجيل بطولة إندونيسيا للريشة الطائرة بسبب كورونا

نيودلهي-سانا

أعلن الاتحاد الدولي للريشة الطائرة اليوم تأجيل بطولة إندونيسيا المفتوحة للعبة إلى جانب منافسات أخرى ينظمها جراء استمرار أزمة فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن الاتحاد الدولي قوله في بيان: “تصاعد أزمة وباء كوفيد 19 على المستوى العالمي دفع بكل الأطراف إلى تأكيد تعليق هذه البطولات” مضيفاً: “صحة وسلامة جميع الرياضيين والطواقم المرافقة لهم والمسؤولين وأسرة الريشة الطائرة عموماً تبقى على رأس الأولويات”.

وكان من المقرر إقامة بطولة إندونيسيا المفتوحة في العاصمة جاكرتا ما بين الـ 16 والـ 21 من حزيران المقبل وهي واحدة من بين ثلاث بطولات كبرى تقام على مدار العام.

كما تقرر تأجيل بطولات أخرى كانت مقررة في أستراليا وتايلاند وروسيا إلى جانب بطولات أخرى بعد أن قرر الاتحاد الدولي تعليق كل البطولات المقررة في الأشهر الثلاثة المقبلة في ظل استمرار تفشي الفيروس حول العالم.

وجمد الاتحاد الدولي تصنيفه العالمي للاعبين في الأسبوع الماضي قائلاً: إنه “يعكف حالياً على تقييم تأثير تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 إلى العام المقبل بسبب استمرار تفشي العدوى بالفيروس”.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency