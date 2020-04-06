أسواق الخضار في طرطوس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
تشارنوغورسكي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية
2020-04-06
الأمن العراقي يعتقل إرهابيين قبل هربهما باتجاه الحدود السورية
2020-04-04
برلماني سلوفاكي: استمرار الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة من الغرب على سورية جريمة ضد الإنسانية
2020-04-04
برلمانية مصرية: أي انتهاك لسيادة سورية جريمة ضد القانون الدولي
2020-04-03
كازاخستان: مستعدون لاستضافة اجتماع بصيغة أستانا حول تسوية الأزمة في سورية
2020-04-02
الأمن الروسي يقبض على شخصين خططا للانضمام إلى الإرهابيين في سورية
2020-04-02
برلماني تشيكي: الإجراءات القسرية الجائرة تعرقل عودة الأوضاع في سورية إلى طبيعتها
2020-04-02
محليات
وفاة طبيب وإصابة أفراد عائلته جراء انفجار سخان كهربائي بمنزلهم بالسويداء
2020-04-06
لإيقاف الاقتتال بين مرتزقته.. الاحتلال التركي يدخل رتلاً من الآليات العسكرية إلى مدينة رأس العين بالحسكة
2020-04-06
إصابة 4 عمال بحروق وإصابات طفيفة نتيجة حريق في وحدة تحسين البنزين بمصفاة بانياس
2020-04-06
الخارجية تستأنف العمل بالمكتب القنصلي في حلب لإنجاز المعاملات المتعلقة بالفواتير التجارية
2020-04-06
أجواء سديمية فوق المناطق الشرقية وأمطار متفرقة فوق المرتفعات الساحلية
2020-04-06
استمرار حملات التنظيف والتعقيم في دمشق وحلب
2020-04-05
بالصور.. أسواق الخضار في حمص
2020-04-05
رياضة
فيورنتينا يعلن شفاء ثلاثة من لاعبيه من فيروس كورونا
2020-04-05
اتفاق سري بين برشلونة والبرازيلي نيمار لعودة اللاعب إلى برشلونة
2020-04-05
ليفربول يرحب بقرار رابطة الدوري الإنكليزي بعدم استئناف الدوري الإنكليزي حالياً
2020-04-04
الفرنسي ديمبيلي يقترب من العودة إلى الملاعب مع فريقه برشلونة
2020-04-04
حرمان رباعي تايلاند وماليزيا من المشاركة في أولمبياد طوكيو بسبب المنشطات
2020-04-04
رياضيو اللاذقية يتدربون في منازلهم للحفاظ على لياقتهم البدنية
2020-04-04
الكونكاكاف يؤجل نهائيات دوري الأمم بسبب جائحة كورونا
2020-04-04
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
2020-04-06
تراجع أسعار النفط
2020-04-06
ترخيص 3 منشآت جديدة لإنتاج مواد التعقيم في حمص
2020-04-05
حماة.. توقعات بإنتاج 23 ألف طن من البطاطا الربيعية في منطقة الغاب
2020-04-05
اللاذقية.. تنظيم 645 ضبطا تموينياً وإغلاق 51 محلاً مخالفاً الشهر الماضي
2020-04-05
مصرف التوفير: عدم تشميل قروض ذوي الدخل المحدود بتأجيل الأقساط المستحقة
2020-04-05
التبادل التجاري بين إيران والاتحاد الأوراسي يبلغ نحو 1,5 مليار دولار
2020-04-04
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الاحتلال الأمريكي يدخل 35 شاحنة تحمل تعزيزات عسكرية ومواد لوجستية إلى المالكية بريف الحسكة
تشارنوغورسكي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية
أجواء سديمية فوق المناطق الشرقية وأمطار متفرقة فوق المرتفعات الساحلية
نيويورك.. 594 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
مجلس الوزراء يعتمد البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا.. ومكافأة مالية للكوادر الصحية في وزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع
وزارة الصحة: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 19
أسواق الخضار في طرطوس
2020-04-06
تصوير: رياض علي
بالصور.. أسواق الخضار في طرطوس
2020-04-06
najwa
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