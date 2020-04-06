وفاة طبيب وإصابة أفراد عائلته جراء انفجار سخان كهربائي بمنزلهم بالسويداء

السويداء-سانا

توفي اليوم طبيب الأسنان الدكتور إحسان الأطرش والد الزميلة الصحفية مها الأطرش العاملة في الوكالة العربية السورية للأنباء سانا التي أصيبت مع والدتها وزوجها الزميل الصحفي مهران أبو فخر وابنتهما بجروح ورضوض وكسور جراء انفجار سخان ماء كهربائي (بيلر) داخل منزلهم في محافظة السويداء.

وأوضح قائد فوج إطفاء السويداء نايف الشعار في تصريح لمندوب سانا أنه عند منتصف الليل تم إعلام الفوج بحدوث انفجار بمنزل في حي مساكن القلعة تبين لاحقا أن سببه سخان ماء كهربائي موضوع على السقيفة تعطل به مؤقت الحرارة ونتيجة ضغط المياه الساخنة أدى لانفجاره وإحداث أضرار بليغة في المنزل وانهيار السقيفة وجدارين آخرين ما أسفر عن إصابة أفراد العائلة بجروح وكسور متفاوتة وتم إسعافهم إلى المشفى الوطني بالسويداء.

من جهته بين مدير صحة السويداء الدكتور نزار مهنا أنه وصل إلى المشفى الوطني خمسة أشخاص بحالة إسعافية أحدهم الدكتور إحسان الأطرش وكان بحالة حرجة نتيجة إصابته بأذية دماغية شديدة حيث توفي متأثرا بإصابته.

وأشار مهنا إلى أن إصابات بقية أفراد العائلة تراوحت بين رضوض وجروح وكسور من متوسطة إلى خفيفة مؤكدا تقديم كل الخدمات الإسعافية والعلاجية للمصابين واوضاعهم جيدة ومستقرة.

مراسل سانا في السويداء زار المشفى واطمأن على الوضع الصحي لعائلة الزميلين مها ومهران وأنهما بحالة مستقرة.

يذكر أن الطبيب إحسان عارف الأطرش كان عضوا في مجلس محافظة السويداء بدورته الحالية.

أسرة الوكالة العربية السورية للأنباء سانا تتقدم بأحر التعازي للزميلين مها الأطرش ومهران أبو فخر بوفاة الدكتور إحسان الأطرش متمنية لهما ولأفراد العائلة الشفاء العاجل.