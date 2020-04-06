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مقتل سبعة مدنيين جراء تفجيرين إرهابيين في شمال الكاميرون

2020-04-06

ياوندي-سانا

قتل سبعة مدنيين في عمليتين انتحاريتين نفذهما ارهابيان من جماعة بوكو حرام في أمشيدي بأقصى شمال الكاميرون.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ضابط في الشرطة قوله إن “انتحاريين اثنين من جماعة بوكو حرام فجرا نفسيهما في المنطقة الواقعة على الحدود مع نيجيريا ما تسبب بمقتل سبعة أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح”.

وأوضح الضابط أن من بين الضحايا مسؤولاً محلياً وطفلين.

وتشهد الكاميرون إلى جانب مالي والنيجر وبوركينا فاسو ازدياداً في العمليات الإرهابية مؤخراً حيث أسفرت الاعتداءات في منطقة الساحل عن سقوط أربعة الاف قتيل في عام 2019 حسب الأمم المتحدة.

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