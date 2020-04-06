ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفع الذهب إلى ذروته في أسبوع اليوم إثر ارتفاع الطلب على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي المتفاقم الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 6ر0 بالمئة إلى 08ر1626 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد صعوده بما يصل إلى 8ر0 بالمئة في الجلسة السابقة.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 6ر0 بالمئة إلى 10ر 1655 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجع البلاديوم 3ر0 بالمئة إلى 25ر2181 دولارا للأوقية بعدما سجل انخفاضا بأكثر من واحد بالمئة في التعاملات المبكرة.

وزاد البلاتين 6ر1 بالمئة إلى 78ر731 دولارا بينما ارتفعت الفضة 9ر0 بالمئة إلى 52ر14 دولارا للأوقية.