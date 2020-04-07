إصابة 4 عمال بحروق وإصابات طفيفة نتيجة حريق في وحدة تحسين البنزين بمصفاة بانياس

طرطوس-سانا

أصيب أربعة عمال نتيجة حريق اندلع اليوم في وحدة تحسين البنزين بمصفاة بانياس خلال أعمال الصيانة.

وذكر مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية في تصريح لـ سانا أنه نتيجة الحريق الذي اندلع بوحدة تحسين البنزين في مصفاة بانياس أصيب 4 عمال بإصابات وحروق طفيفة وتم إسعافهم إلى المشفى.

بدوره بين مدير مصفاة بانياس المهندس بسام سلامة في تصريح مماثل أنه خلال أعمال الصيانة في قسم التحسين بالمصفاة حدث احتراق جراء تهريب غاز الهيدروجين ما أدى إلى إصابة أربعة عمال تم إسعافهم إلى مشفى الشهيد إياد ابراهيم في بانياس وحالتهم مستقرة.

وأشار المهندس سلامة إلى أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق وعادت الوحدة إلى العمل بشكل طبيعي.

يشار إلى أن انفجارا وقع نتيجة ماس كهربائي في المصفاة في شهر تشرين الثاني الماضي أثناء إجراء الصيانة لإحدى وحدات الإنتاج ما أدى لاستشهاد عامل وإصابة خمسة آخرين.