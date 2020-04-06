مفتش سابق بالمخابرات الأمريكية: ترامب أقالني لتصرفي بشكل نزيه

واشنطن-سانا

أعلن مايكل أتكينسون المفتش العام للمخابرات الأمريكية الذي أقاله الرئيس دونالد ترامب من منصبه أن إقالته بهذه الطريقة جاءت “بسبب تصرفه بشكل نزيه في طريقة تناوله للشكوى التي أدت إلى إجراء تحقيق لمساءلة ترامب”.

ونقلت رويترز عن أتكينسون قوله في بيان: “يصعب تصور أن فقدان الرئيس لثقته بي ناجم عن أداء التزاماتي القانونية بإخلاص كمفتش عام مستقل ونزيه”.

وأعلن ترامب يوم الجمعة الماضي إقالة أتكينسون الذى لعب دورا أساسيا في الشكوى التي أدت إلى توجيه اتهام له في مجلس النواب والبدء في إجراءات لعزله وانتهت بسبب رفض الجمهوريين المضي بها.

وأشرف أتكينسون على إعداد شكوى من مجهول أكد فيها أن ترامب حاول في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تحقيق مكاسب سياسية شخصية فى مخالفة للقانون الأمريكي ثم قام بتسليم الشكوى في آب الماضي ما شكل أساسا لإجراءات اتهام ترامب باستغلال السلطة التى أطلقها خصومه الديمقراطيون في مجلس النواب.

وسبق لترامب أن طرد العديد من المسؤولين الكبار الذين عارضوا سياساته وتوجهاته فى تكريس لتعاطيه الشخصي والمتهور مع القضايا التي تمس الولايات المتحدة.