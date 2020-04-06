ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 9 آلاف حالة

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات الأميركية وفاة أكثر من 1200 شخص جراء فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى أكثر من 9 آلاف حالة.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه وفقا لإحصائيات أعدتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية فإن “عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 337072 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 9633 حالة”.

إلى ذلك دعا عدد من حكام الولايات المتحدة أمس البيت الأبيض إلى وضع استراتيجية وطنية لاحتواء التفشي السريع لفيروس كورونا في البلاد وسط ارتفاع كبير في عدد الوفيات.

وقالت حاكمة ولاية ميشيغن غريتشن ويتمر لمحطة فوكس نيوز إن “غياب استراتيجية وطنية تطبق على أساسها سياسة واحدة في البلاد خلافا لسياسات متفرقة في كل ولاية تعتمد على من هو الحاكم كما هو حاصل الآن هو أمر يزيد من خطورة الوضع بشكل يتسبب ببقاء كورونا لوقت أطول ويؤدي إلى إصابة المزيد من الاشخاص وخسارة مزيد من الأرواح”.

بدوره أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو أن الولاية قد تصل إلى ذروة تفشي الوباء هذا الأسبوع محذراً في الوقت نفسه من أنه من غير الواضح ما إذا كان سيلي ذلك انخفاض سريع في الإصابات.

كما حذر كبير العلماء الأميركيين العاملين في مكافحة الفيروس في الإدارة الأميركية أنطوني فاوتشي من تفاقم وشيك للوباء وقال إن “على الأميركيين الاستعداد لأسبوع سيئ”.

وقال فاوتشي لقناة سي بي إس الأميركية “لن أقول إنّ الوضع تحت السيطرة لأن ذلك سيكون تصريحا خاطئا”.

وتخضع معظم مناطق امريكا لإجراءات عزل في حين لم تصدر 9 ولايات إجراءات مماثلة فيما رفضت الحكومة الاتحادية فرض تدابير على المستوى الوطني.