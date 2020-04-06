كوبا تعلن البدء في تطبيق علاج وقائي لفيروس كورونا

هافانا-سانا

أعلنت كوبا اليوم أنها ستبدأ في تطبيق علاج وقائي لمكافحة فيروس كورونا هو عبارة عن منتج للمعالجة المثلية الذي يسمح بالوقاية من عدة أمراض يستخدم على شكل قطرات تحت اللسان.

وأعلن مدير علم الأوبئة في وزارة الصحة الكوبية فرانسيسكو دوران في مؤتمر صحفي في العاصمة الكوبية هافانا: “سيتم تطبيق الدواء الوقائي الذي يسمح بالوقاية من الأمراض المختلفة مثل الأنفلونزا وحمى الضنك والالتهابات الفيروسية الناشئة على السكان دون ان يكون لهذا الدواء أي أعراض جانبية”.

وأوضح أن المعالجة المثلية تستخدم مكونات فعالة من عالم النبات والحيوان والمعادن وبشكل مخفف وهي علاج طبي تكميلي يهدف إلى تقوية الجسم وتخفيف أعراض الألم ويساعد في التقليل من استخدام المضادات الحيوية.